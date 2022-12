Le Japon s’allie à la Belgique dans les puces de 2 nanomètres et moins

Le Japon tisse sa toile dans les puces. Après s’être entendu avec les Etats-Unis pour créer le Centre de technologie des semi-conducteurs de pointe (LSTC pour Leading-edge semiconductor technology center), le pays vient de nouer une alliance stratégique avec la Belgique, et plus précisément la région flamande. Un protocole de coopération a été conclu entre Rapidus, une nouvelle société japonaise de semi-conducteurs, et l’Imec, le joyau de la région belge dans la recherche en microélectronique. Signe de l’engagement des deux gouvernements, il a été aussi signé, le 6 décembre à Tokyo, par le ministre japonais de l'Economie, du commerce et de l'industrie (Meti) et le ministre-président de la Flandre.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]