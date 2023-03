Le Japon lève l’embargo sur des technologies de puces contre la Corée du Sud

Le Japon lève les restrictions d’exportation de certaines technologies-clés de production de puces et écrans plats vers la Corée du Sud. La décision est annoncée par le ministère japonais de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI) en préambule du sommet, le jeudi 16 mars, à Tokyo, entre le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, le premier du genre depuis 2014. Elle s’inscrit dans la démarche d’apaisement entamée par le leader sud-coréen envers son voisin nippon. Séoul retire, en contrepartie, sa plainte déposée contre Tokyo à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en septembre 2019.

