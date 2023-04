Le groupe Thebault se développe en Haute-Loire, Alstom décroche un méga-contrat… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Le groupe Thebault investit dans une nouvelle usine

Le groupe Thebault, leader du bois contreplaqué, a annoncé un investissement de 100 millions d’euros dans une unité de fabrication de panneaux et poutres LVL-Lamibois à Lempdes-sur-Allagnon (Haute-Loire). D’une surface de 25 000 mètres carrés, elle occupera un terrain de 15 hectares sur le parc d’activités Sud Auvergne. Cette nouvelle usine (la sixième du groupe) créera 85 emplois à terme et lui permettra de poursuivre son développement industriel dans la fabrication de produits d’ingénierie en bois destinés notamment à la construction.

Heidelberg Materials décarbone son usine de Beaucaire

86 millions d'euros vont être injectés dans l’usine Ciments Calcia de Beaucaire (Gard) entre 2025 et 2027 afin de réduire son empreinte carbone. Propriété d’Heidelberg Materials, ce site qui emploie 110 salariés et produit 700 000 tonnes de ciment par an émet 470 000 tonnes de CO2 chaque année et fait partie des 50 sites industriels les plus polluants de France. Grâce à cet argent, l’usine souhaite augmenter la part des combustibles alternatifs qu’elle utilise de 50% à 80% voire 90%.

Alstom signe un méga-contrat aux Etats-Unis

La multinationale Alstom a remporté un contrat auprès de l’administration des transports du Maryland (Etats-Unis). D’un montant initial de 367 millions d'euros, il pourrait, s’il était prolongé en 2028 et en 2033, atteindre les 1,2 milliard d’euros. Alstom sera chargé d’exploiter et d’assurer la maintenance des lignes Camden et Brunswick du réseau MARC (Maryland Area Rail Commuter), d’une longueur respective de 63 et 119 kilomètres. Il était déjà en charge de ces axes puisqu’il avait racheté, en 2012, Bombardier, alors opérateur de ces lignes.

Hartmann investit dans le Haut-Rhin

Le fabricant de matériel médical Hartmann va investir 25 millions d’euros dans son usine alsacienne de Lièpvre (Haut-Rhin). Au cours de l'année 2024, Il mettra en service une nouvelle ligne de production de plus de 80 mètres équipée de technologies embarquées. Elle permettra à l’entreprise d’accroître sa production de 150% et de proposer une nouvelle gamme de slips absorbants. Les produits d’incontinence représentent 46% de son chiffre d’affaires.

SPPF va agrandir son usine de Cholet

Le spécialiste des portes et fermetures SPPF investit 10 millions d’euros dans l’extension de son usine de Cholet (Maine-et-Loire). Il va bâtir deux bâtiments (4 400 m² au total) pour porter à près de 15 000 m² la superficie du site. Cet investissement va notamment permettre à SPPF d’augmenter sa capacité de stockage. Le premier édifice devrait voir le jour à la fin de l’année 2023 et le second en 2024.

La forge Setforge Bouzonville de nouveau rentable

Après un incendie, un redressement judiciaire et une reprise par Setforge (groupe Farinia) en 2021, la forge Setforge Bouzonville (Moselle), ex-Manoir Industries, est de nouveau rentable. L’entreprise a plus que doublé son chiffre d’affaires sur son exercice 2022-2023 (35 millions d’euros). L’occasion pour son nouvel actionnaire d’investir 12 millions d’euros sur cinq ans pour moderniser et décarboner sa production. Il vise à abaisser les émissions de CO2 de 2 000 tonnes par an, ainsi que les consommations de gaz et d’électricité de respectivement 40 et 20%.

Une nouvelle centrale d’enrobage pour maximiser la part de matières recyclées

Incorporer jusqu’à 50% de matériaux recyclés, tel est l’objectif de la nouvelle centrale d’enrobage Enrobés du Val-d’Oise, à Bruyères-sur-Oise. Mise en service en octobre 2022, celle-ci résulte d’un investissement de 8 millions d’euros effectué par les groupes Lhotellier et Medinger. Elle a la particularité de combiner deux modes de fabrication : le fonctionnement continu et discontinu. Tandis que le premier est utilisé pour la production d’enrobés autoroutiers, le second est plus adapté aux enrobés colorés, clairs, ou en petite production.