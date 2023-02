Le groupe suédois Bong investit dans la production de sacs en papier haut de gamme près d’Evreux

Bong produit des enveloppes et des sacs et pochettes en papier pour le textile, le sport et le secteur cosmétique-beauté. La filiale française de ce groupe suédois investit 4 millions d’euros dans son usine de Saint-Sébastien-de-Morsent, près d’Evreux (Eure), pour produire des sacs en papier haut de gamme.