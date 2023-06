Le groupe Qair pose la première pierre de son usine d’hydrogène à Port-la-Nouvelle

Fin 2024, 18 mois après la première pierre posée ce jeudi 29 juin, l’usine de production d’hydrogène de l’énergéticien indépendant Qair doit entrer en service sur le port de Port-la-Nouvelle, dans l’Aude. Ce projet de 60 millions d’euros a été monté par l'entreprise avec un fort soutien de l’État, des collectivités et de l’Europe. «Le financement public atteint 30%», évalue Stéphane Arnoux, directeur du pôle ingénierie et process hydrogène de Qair et directeur général d’Hyd’Occ, société créée en 2020 par Qair avec l’agence régionale énergie-climat Arec Occitanie. L’État, via l’Ademe, apporte 8,1 millions d’euros (via l'appel à projets Écosystèmes territoriaux hydrogène), la région Occitanie 12,8 millions, dont 5,7 millions de subventions de l’Union européenne et 6,2 millions d’avances remboursables via la Banque européenne d’investissement.

[...]