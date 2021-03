Le groupe Ligier investit dans une nouvelle voiturette électrique

On peut rouler lentement et avoir envie d’aller vite. Ligier Group, dont le siège historique se situe à Abrest (Allier) près de Vichy, souhaite verdir le marché des véhicules sans permis. Pour cela, son PDG François Ligier, petit-fils du célèbre pilote et fondateur de la marque, Guy Ligier, a décidé de passer à la vitesse supérieure en investissant 19 millions d’euros sur trois ans.