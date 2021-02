Le groupe Lemoine produit en Normandie des masques chirurgicaux 100 % made in France

C’est du 100 % made in France. Le groupe Lemoine produit aujourd’hui des masques chirurgicaux à base de composants intégralement produits sur le territoire français. Dans son usine située à Athis Val de Rouvre, dans l'Orne (45 salariés), la ligne de production de masques utilise des élastiques fabriqués dans le Nord, des barrettes nasales à mémoire de forme produites dans les Vosges et l’Isère, des couches externes (spunbound) conçues dans le Nord et le Haut-Rhin, et du meltblown, pour les couches internes, issu d’une filière de production en Haute-Savoie.

La fabrication de masques chirurgicaux a commencé dès septembre 2020 pour le groupe Lemoine dans cette usine. Dès le démarrage, cette nouvelle activité s’est appuyé sur des fournisseurs français mais aussi européens, en attendant de pouvoir disposer de sources d’approvisionnement implantées totalement en France, ce qui a été annoncé le 17 février.

30 créations d'emplois

Le groupe a investi 1,8 million d’euros dans ce projet de masques chirurgicaux. La ligne a été installée dans l’usine à Athis Val de Rouvre, qui produit notamment des emballages, dans un ancien atelier de carderie récemment déménagé dans l‘usine voisine du groupe Lemoine à Caligny (Orne). 30 emplois ont été créés au passage sur le site, portant les effectifs à un total de 45 salariés.

La ligne de production de masques chirurgicaux est entrée en service dès septembre 2020.

18 millions de masques par mois

Les capacités de production atteignent aujourd’hui "18 millions de masques chirurgicaux par mois", détaille Jeanne Cluzel-Lemoine, directrice générale du groupe. Et, depuis le démarrage en septembre, 45 millions d’unités ont été commercialisées. En plus de certains accords passés avec la grande distribution, Jeanne Cluzel-Lemoine évoque des ventes auprès de "la SNCF, de banques et de collectivités locales". Et ce à des prix décrits comme compétitifs même si les masques sont entièrement fabriqués en France. Ce qui était d’ailleurs une priorité pour ce projet industriel.

Il s’agit de la seconde incursion du groupe Lemoine dans les produits de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Au printemps, ce spécialiste mondial des produits d’hygiène et de soins à base de coton s’était lancé dans la production d’écouvillons, utilisés dans les procédures de dépistage par tests PCR, devenant le premier industriel à produire des écouvillons en France, au sein de son usine de Caligny.