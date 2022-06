Le groupe Lauvige, spécialiste de l'embouteillage, inaugure son nouveau site Epure 2022 dans le Var

Initialement, il s’appelait Epure 2020, mais la crise sanitaire ayant retardé son lancement, le groupe Lauvige a inauguré Epure 2022 ce 30 juin à Brignoles (Var), sur la zone Nicopolis. Le décalage a néanmoins été mis à profit pour finaliser un projet aux technologies les plus récentes, que ce soit pour répondre aux besoins des viticulteurs en termes de stockage, de traitement et d’embouteillage de leurs productions que pour le confort de travail des salariés de l’entreprise. Fruit d’un investissement de plus de 21 millions d’euros, ce "centre 4.0 éco-responsable" de 8500 m² pourra conditionner, grâce à deux chaînes d’embouteillage d’une capacité globale de 12 000 bouteilles par heure, entre 8 et 10 millions de bouteilles par an. Soit le triple de la capacité de l’usine jusqu’alors exploitée par le groupe sur 2 000 m² avec une ligne de 4 000 bouteilles/heure qui a dû tourner en 3x8 durant sept mois en 2021 pour faire face à la demande.

