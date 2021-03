Le groupe INP s’implante à Clermont-Ferrand en fédérant trois écoles

Le groupe INP renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes. Après Grenoble (Isère), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) est le second pôle universitaire régional à compter un rassemblement d’écoles sous le sigle INP. Au cœur de ce partenariat annoncé le 24 février, trois écoles de la ville : ISIMA, spécialisée dans l'informatique, Sigma, née de la fusion de Chimie Clermont et l'école mécanique IFMA, et Polytech, dont l’expertise porte principalement sur le génie civil.