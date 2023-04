Le groupe Fournier, fabricant des cuisines Mobalpa, va investir près de 130 millions d’euros dans la Drôme

Historiquement basé dans la région de Thônes (Haute-Savoie) où il dispose déjà de trois usines, le groupe haut-savoyard Fournier compte investir près de 130 millions d’euros dans la construction et l’aménagement d’une quatrième unité de production de meubles de cuisines et de salles de bain. Le site choisi se situe cette fois dans la vallée du Rhône, plus particulièrement dans la zone d’activité économique de Rovaltain, aménagée entre Valence, Romans et Tain-l’Hermitage (Drôme).

