Le groupe Demgy sera au salon du Bourget et présente ses innovations

Demgy conçoit et fabrique des solutions plastiques et composites hautes performances plus légères que le métal, pour favoriser les économies d’énergie dans les secteurs d’activité à forte empreinte carbone comme l’aéronautique. Un aperçu de son savoir-faire et son expertise présentés au salon : le concept de planche de bord hybride breveté par Airbus Atlantic, la plastronique avec la maîtrise de la métallisation sélective, des pièces aéronautiques fonctionnelles réalisées par son atelier Demgy 3D, etc.