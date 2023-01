Le groupe Castel achète la verrerie Alver en Algérie

Le groupe Castel, numéro un du vin en France et numéro deux de la bière en Afrique, a, selon Les Échos, « signé une lettre d’intention avec Condor Electronics pour acheter Alver, la plus grosse verrerie en Algérie ». Le but, pour le groupe français, serait de réduire le poids du plastique dans le jus de fruits et celui des canettes dans la bière.

