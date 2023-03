Le groupe Burger et Cie investit 26 millions d’euros dans ses deux entreprises Grad et Booa

L’entreprise Grad, spécialisée dans les systèmes de fixation pour les terrasses, qui appartient au groupe alsacien Burger et Cie, investit 20 millions d’euros dans un nouveau site de production à Lièpvre (Haut-Rhin). La nouvelle usine est en train de sortir de terre à côté de l’actuel site de production et doit être achevée en septembre 2023. L’investissement de 11 millions d’euros pour le bâtiment et 9 millions d’euros pour les machines permettra à l’entreprise de multiplier sa production actuelle par cinq. Soit de passer de 20 000 mètres linéaires de rail pour terrasses, à 100 000 mètres, par semaine.

