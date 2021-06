Le groupe Beauvallet relance le site d'abattage et de transformation de viandes d'Argences-en-Aubrac

© Communauté des Communes Aubrac Carladez et Viadène

Le tribunal de commerce de Montpellier (Hérault) a validé le 7 juin l'offre de reprise du site d’abattage et transformation de produits carnés d’Argences-en-Aubrac (Aveyron) portée par le groupe familial Beauvallet, basé à Pithiviers, dans le Loiret, avec le soutien de la Région Occitanie, de l'Etat et de la Communauté des Communes Aubrac Carladez et Viadène.