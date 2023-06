Le groupe AT Partner investit 11,5 millions d’euros dans l’usine de menuiseries PVC AMCC de Châteauroux

Spécialiste des menuiseries PVC sur mesure, AMCC (Atelier menuiserie et charpente du Centre) née en 1947 à Châteauroux (Indre), est le plus important des trois sites français du groupe AT Partner, leader de la menuiserie en Europe qui réalise un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros grâce à 600 salariés répartis sur 7 sites à l’international. Dans l’usine castelroussine, ce sont 135 salariés qui œuvrent à la fabrication des menuiseries PVC - 2 000 fenêtres et 200 portes par semaine - siglées aux différentes marques du groupe : AMCC, AMGO et CLOSY.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]