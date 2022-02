Le groupe allemand Gusto Palatino démarre les travaux de son usine à Drachenbronn

Après un an de retard dû à la pandémie, les travaux de l’usine de Gusto Palatino à Drachenbronn dans le Bas-Rhin, ont été officiellement lancés lundi 21 février. Le groupe allemand, qui fabrique des fonds de tarte flambée et des tartes flambées garnies, investit 25 millions d’euros dans ce nouvel outil de production. Il s’agit de sa première implantation en France. L’usine de 6 500 mètres carrés comportera sept lignes de production largement automatisées, avec une capacité de production journalière de 250 000 fonds de tarte. Trente personnes seront embauchées en production et pour les fonctions support, lorsque le site sera opérationnel, ce qui est prévu pour fin 2022.

