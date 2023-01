« Le Green impact index fait entrer l’entreprise dans la transition écologique par le produit », selon Séverine Roullet Furnemont (Pierre Fabre)

Emballages Magazine : Qu’est-ce que le Green Impact Index ?

Séverine Roullet Furnemont : Le Green Impact Index est né chez Pierre Fabre à partir de problèmes méthodologiques et d’expérience en interne. Les cahiers des charges étaient précis, mais les différents métiers, marketing, conception et autres, ne se comprenaient pas toujours. Biodiversité, carbone, écoconçu… Il y avait un besoin de ré-objectiver et d’harmoniser les choses avec des critères compris par tout le monde.

[...]