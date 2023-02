Le grand plan de recrutement de la RATP ne parvient pas à calmer les craintes

4 900 postes en CDI, 1 000 contrats d’alternance et 700 contrats d’insertion seront à pourvoir au cours de l’année 2023. La RATP lance une grande opération de recrutement pour répondre au manque de conducteurs de bus et de métros, d’agents de maintenance et pour anticiper les grands événements qui auront lieu en France en 2023, avec la Coupe du monde de Rugby, et en 2024, avec les jeux Olympiques. Une démarche qui peine à convaincre chez certains syndicats, comme à la CGT. «Pour nous, c’est un coup de com', dénonce Vincent Gautheron, délégué central adjoint CGT-RATP. Il y a un côté démagogique à faire croire qu’on recrute 4 900 postes. 425 postes à pourvoir sont des recrutements prévus en 2022, qui ont été reportés en 2023. Et les effectifs moyens début 2023 sont 43 752 salariés pour l’Île-de-France, contre 44 781 un an plus tôt. L’objectif est d’atteindre 43 879 collaborateurs fin 2023.»

[...]