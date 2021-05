Le Grand Paris Express sous pression

La mise en service du Grand Paris Express s’échelonnera entre 2025 et 2030. Quinze ans pour un chantier gigantesque, le plus grand projet urbain d’Europe, ce n’est pas de trop, mais les politiques avaient promis qu’une partie du réseau serait prête pour les jeux Olympiques de Paris en 2024. Aujourd’hui, il est certain que seuls les prolongements de la ligne 14 du métro, au sud, vers l’aéroport d’Orly, et au nord, jusqu’à Saint-Denis Pleyel – une gare qui deviendra aussi importante que celle de Châtelet-Les Halles – seront au rendez-vous de cet événement sportif mondial. Le tronçon de la ligne 16 entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget, qui desservira le centre de presse et le village olympique, devrait également être opérationnel avant les JO, si le calendrier n’est pas à nouveau repoussé.