Le Grand Paris Express, premier soutien de l'industrie des tunnels et des souterrains

Jusqu’au 8 septembre, c’est un secteur peu connu du grand public qui tient salon, avec 160 exposants et un vaste programme de conférences. L’Association française des tunnels et de l’espace souterrain (Aftes) est le premier locataire d’envergure du Palais des congrès de Paris depuis plusieurs mois. Un grand rassemblement physique qui marque le dynamisme de la profession : 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires en travaux souterrains estimés en 2020, contre une moyenne d’environ 500 millions d’euros par an jusqu’en 2016.