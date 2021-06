Le gouvernement veut des certificats de production de biométhane pour soutenir la filière... sans dépenser plus

Il y avait comme un hiatus entre la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 et la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). En matière de production de biométhane - un biogaz issu de la méthanisation des déchets verts -, les objectifs de la PPE pour 2023 (6 TWh) et 2028 (entre 14 et 22 TWh), fixés par décret en avril 2020, ne permettent pas d’atteindre l’objectif de 10% de gaz vert dans la consommation en 2030, fixé par la LTECV. Malgré une baisse constante, la consommation de gaz en France sera alors encore d'environ 400 TWh. Il faudrait donc produire 40 TWh de gaz renouvelable par an pour atteindre les 10%. Certes, on pourrait aussi, d’ici là, injecter de l’hydrogène vert. Mais vu la demande qui s’annonce pour décarboner les transports lourds et l’industrie, il y a peu de chances que l’hydrogène vert produit ces prochaines années serve à verdir le gaz, ou à produire du gaz par méthanation. Et la pyrogazéification peine à passer au stade industriel.