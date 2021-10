Le gouvernement va fluidifier le passage des marchandises dans les ports

15 jours gratuits et sans engagement

Le gouvernement va glisser de l’huile dans les rouages de la chaîne logistique aux principaux points d’entrée et de sortie des marchandises : les ports français. A partir de novembre 2021, il commencera à déployer des procédures simplifiées au Havre (Seine-Maritime) et à Marseille (Bouches-du-Rhône), en transférant à la douane des missions de contrôle import de la DGCCRF. Puis d’ici fin 2021, ce sera au tour d’un guichet unique numérique "France Sésame" d’être étendu au Havre, à Marseille et à Dunkerque (Nord). A la clé : une meilleure fluidité offertes aux entreprises pour accomplir les formalités douanières applicables aux marchandises phytosanitaires.