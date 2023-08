Le gouvernement va consacrer une enveloppe de 4 milliards d'euros à la production d'hydrogène vert

La France se rêve en chef de file européen de la production d'hydrogène bas carbone et met la main à la poche pour y parvenir. Après avoir annoncé un plan d'investissement de 9 milliards d'euros d'ici à 2030, le gouvernement a annoncé lundi 28 août au Figaro qu'il octroierait 4 milliards d'euros pour soutenir la production d'hydrogène bas carbone dans le pays via des appels à projets.

Les lauréats des appels à projet se verront attribuer une note, fondée à 70% sur des critères de prix et à 30% sur des critères hors prix, détaille Le Figaro, précisant que ce mécanisme permettait de lisser les prix. Une aide sera versée aux producteurs lorsque les coûts de production seront supérieurs à ceux de l'hydrogène classique - dans le cas contraire, ils devront rendre la différence.

«Ce mécanisme vertueux a été éprouvé avec les énergies renouvelables. Il a permis de construire une base solide de production d'électricité verte avec une filière qui contribue aujourd'hui positivement au budget de l'État», a déclaré au journal la ministre de la Transition énergétique. «Nous avons tout d'abord soutenu la construction d'électrolyseurs ou de piles à combustible et maintenant nous sécurisons la production des opérateurs et nous la rendons compétitive», a ajouté par ailleurs Agnès Pannier-Runacher. Le Figaro précise que des bonus sont par ailleurs prévus, pour récompenser les projets s'engageant à s'effacer en cas de forte demande sur les réseaux d'électricité, et pour les projets dont la production sera issue au moins pour moitié de nouveaux parcs renouvelables bâtis dans ce cadre.

Avec Reuters (Rédigé par Jean Terzian)