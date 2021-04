Le gouvernement prévoit d'étendre les aides à l'achat de véhicules utilitaires électriques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Groupe Renault Les gros véhicules électriques comme le Master bénéficieront plus facilement de bonus à l'achat.

Le gouvernement amplifie sa politique d’aide aux véhicules électriques et apporte un coup de pouce supplémentaire aux véhicules utilitaires à zéro émission. A l’occasion d’une conférence de presse lundi 26 avril 2021, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé le déplafonnement de la prime à l’achat des machines industrielles et utilitaires électriques. Aujourd'hui, cette prime s'applique à l'ensemble des utilitaires dont le prix d'achat neuf n'excède pas 60 000 €. Au delà de ce montant, seuls les utilitaires légers sont éligibles à la prime.

En déplafonnant le prix maximal du véhicule, le gouvernement permet aux gros utilitaires d'être éligibles à la prime, comme le Renault Master électrique (produit en France à Batilly) dont le prix peut dépasser la barre des 60 000 €. « Les dispositifs de bonus et de prime à la conversion seront ajustés pour réduire l’écart de coût d’acquisition et d’usage qui apparaît aujourd’hui trop important pour développer les ventes sur ce créneau », précise le gouvernement dans un communiqué. Objectif : tripler la part des véhicules utilitaires électriques dans les deux années à venir. Cette mesure prend la forme d’un avenant qui s’ajoute au plan de soutien au secteur automobile annoncé il y a onze mois, le 26 mai 2020. A LIRE AUSSI L’Etat lance un plan d'action pour les fonderies et un fonds de 50 millions pour les reconversions de salariés

Les modalités actuelles

Actuellement, l’aide de l’Etat pour l’acquisition d’un véhicule électrique (utilitaire également) est fixé à 7 000 € pour un particulier et 5 000 € pour une personne morale à quoi s’ajoute une prime à la conversion si un ancien véhicule est mis à la casse. Cette prime concerne les véhicules neufs de moins de 45 000 € et descend à 3 000 € pour les prix supérieurs. L’achat d’un véhicule d’occasion est aidé à hauteur de 1 000 €. A noter que les véhicules utilitaires légers désignent ceux de la catégorie N1. L’ensemble des modalités qui sont en vigueur sont accessibles ici.

Déploiement de bornes de recharge

Bruno Le Maire a également précisé pendant la conférence presse que le nombre de borne de recharge rapide augmenterait sur l’ensemble du territoire. D’ici l’été 2021, il est prévu que 156 sur 368 des aires de services du réseau autoroutier accueillent des bornes de charge rapide, puis 192 fin 2021. Le gouvernement dédie pour cet objectif une enveloppe de 100 millions d’euros inscrite dans le cadre de France Relance.