Le gouvernement mise sur les deux dernières centrales à charbon françaises pour passer l'hiver

Le gouvernement veut pousser les centrales à charbon pour passer l’hiver. Alors que leur production est limitée à 700 heures par an, un projet de décret publié sur le site du ministère de la Transition écologique prévoit de grimper à 1 000 heures de fonctionnement entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022, « correspondant au pic de la consommation hivernale ». Le texte est mis en consultation jusqu’au 20 janvier et doit faire l’objet d’un avis du Conseil supérieur de l’énergie avant de pouvoir entrer en vigueur, précise le ministère aux Echos. Seules deux centrales à charbon sont encore en activité en France, à Saint-Avold (Moselle) et Cordemais (Loire-Atlantique).