Le gouvernement lâche un peu de lest sur le PLFSS, mais l’industrie pharma se dit toujours inquiète

Les craintes de l’industrie pharmaceutique sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2023) ont été «entendues» par le gouvernement, qui prévoit quelques menues concessions. Mais le secteur se dit de plus en pressurisé par les coûts de régulation et pointe un décalage entre la réalité et l’objectif de faire de la France un leader en santé.