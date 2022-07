Le gouvernement interpellé au sujet de S3NS, la coentreprise de cloud de confiance de Thales et Google

Le député de la majorité présidentielle Philippe Latombe interpelle le ministre délégué en charge du numérique sur les risques que poserait S3NS, la coentreprise de cloud de confiance de Thales et Google. Il pointe une démarche commerciale trompeuse et demande à l’Anssi et à la Cnil de déterminer si cette société respecte le cahier des charges du cloud de confiance.