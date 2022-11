Le gouvernement français durcit les conditions d’accès à l’éco-régime dans le cadre de la prochaine PAC

Parés pour le 1er janvier 2023? L’entrée en vigueur de la nouvelle PAC approche et le gouvernement peaufine sa copie. La Politique agricole commune, première politique en termes budgétaires de l’Union européenne, et dont la France est le plus gros bénéficiaire, ambitionne pour sa nouvelle mouture de soutenir l’activité agricole, tout en mettant cette dernière en phase avec les objectifs de transition fixés par la Commission européenne dans son pacte vert.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]