Le gouvernement envisage de relancer la centrale à charbon de Saint-Avold cet hiver

Après l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, la France va-t-elle aussi annoncer un retour au charbon pour tenter d'apaiser les tensions qui pèsent sur le marché de l'énergie ? Pour le gouvernement, l'option est sur la table. « A titre conservatoire, compte tenu de la situation ukrainienne, nous nous gardons la possibilité de pouvoir faire fonctionner la centrale de Saint Avold quelques heures de plus si nous en avons besoin l’hiver prochain », a confirmé dimanche 26 juin le ministère de la Transition énergétique. Située en Moselle et exploitée par GazelEnergie, cette centrale à charbon avait fermé ses portes le 31 mars, après presque 75 ans d'activité.

Des contreparties environnementales

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]