Le gouvernement donne un coup d’accélérateur au label bas-carbone

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili se rend en Ardèche, jeudi 26 août, pour relancer le label bas-carbone et annoncer des objectifs futurs bien supérieurs à ceux des deux années passées. Ce label financé par les entreprises et les collectivités locales qui soutiennent des projets est destiné à être inclus dans leur plan RSE et à permettre la compensation carbone de leurs activités.

Depuis sa mise en place fin 2018, ce label a permis d’éviter l'équivalent de 300 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES). Une goutte d’eau dans un océan de CO2 … mais un dispositif qui a déjà permis de labelliser 107 initiatives dans le secteur de la forêt pour une surface de 760 hectares et 165 000 tonnes d’équivalent CO2 évitées. Il s’agit essentiellement de reboisement et de boisement – Barbara Pompili se rend d’ailleurs sur un site qui a subi deux incendies et où 6500 arbres ont été replantés.

