Le gouvernement commande 169 hélicoptères Guépard à Airbus pour les armées

169 hélicoptères H160M «Guépard» vont être commandés par le gouvernement français à l’avionneur européen Airbus, a annoncé le ministère des Armées par communiqué, mercredi 22 décembre. Les appareils «seront répartis entre l'armée de Terre (80), la Marine nationale (49) et l'armée de l'Air et de l'Espace (40)», a précisé le ministère des Armées dans un communiqué. Un premier lot de 30 appareils sera livré à partir de 2027, a ajouté Airbus. Dix hélicoptères seront également livrés à la Gendarmerie nationale et un sera dédié au centre d’expertise et d’essais de la Direction générale des armées. Le contrat, de dix milliards d’euros au total, comprendra également la fourniture du système de soutien, de formation, et la maintenance des appareils pendant dix ans.