Le gouvernement augmente le bonus écologique pour l'achat d'un utilitaire électrique ou hybride

Bonne nouvelle pour les professionnels et les entreprises souhaitant acquérir un véhicule électrique ou hybride. Alors que le bonus écologique a diminué depuis le 1er juillet pour les particuliers (qui devront payer 1 000 euros de plus à l'achat), le gouvernement a augmenté celui alloué aux véhicules utilitaires (VU). Pour tout type de VU, il peut désormais aller jusqu'à 7 000 euros pour les personnes physiques et 5 000 euros pour les personnes morales. Un montant qui pourra représenter 40 % du prix du véhicule, contre 27% jusqu'alors. Pour cela, les véhicules devront émettre moins de 20 g de CO2 par kilomètre et avoir une autonomie électrique d'au moins 50 km. La somme sera déduite chez le concessionnaire ou remboursée après l'achat.