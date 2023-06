Le gouvernement américain veut faire baisser les prix des médicaments, et ça ne plait pas (du tout) aux labos

«De l’extorsion pure et simple ! Une mascarade qui va miner la recherche scientifique américaine !» Les avocats du géant pharmaceutique Merck ne mâchaient pas leurs mots, lundi 6 juin, dans leur recours contre le gouvernement américain devant une cour fédérale de Washington. La plainte en justice, initiée par un groupe nanti de 14 milliards de dollars de bénéfice en 2022, visait avant tout la légalité des mesures inscrites dans le fameux Inflation Reduction Act (IRA) promulgué en aout 2022, dont le volet social, et pharmaceutique, entend réduire le prix exorbitant des médicaments principalement destinés aux personnes âgées. L’IRA autorise ainsi pour la première fois le «Medicare», l’assurance santé publique qui couvre 63 millions d’Américains de plus de 65 ans, à négocier directement ces tarifs avec les laboratoires.

