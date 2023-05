Le gouvernement accélère sur la réindustrialisation, A290 d’Alpine, cimenterie verticale… Les cinq images de la semaine

Emmanuel Macron dévoile son plan pour favoriser la réindustrialisation

Devant 400 acteurs de l’industrie réunis jeudi 11 mai à l’Elysée, le président de la République a présenté des mesures en faveur de la réindustrialisation de la France. Emmanuel Macron a notamment confirmé la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et évoqué la réforme des lycées professionnels, qui conduira à l’ouverture de 15 000 nouvelles places de formation aux métiers de l'industrie dès la rentrée 2023. Le chef de l’Etat a également annoncé la relance du programme Territoires d'industrie, la réduction des délais des implantations industrielles, la création d’un crédit d’impôt industrie verte et le conditionnement du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique «pour mieux prendre en compte l'empreinte carbone de la production du véhicule».

Le plus grand bâtiment imprimé en 3D d’Europe

Un chantier hors du commun se déroule dans la ville allemande d’Heidelberg depuis le 31 mars. Le plus grand bâtiment imprimé en 3D d’Europe est en train de voir le jour. Long de 54 mètres, large de 11 mètres, haut de 9 mètres et d’une superficie de 600 mètres carrés, l’édifice, qui abritera un datacenter, nécessitera environ 140 heures d’impression. Ainsi, le gros œuvre doit s’achever fin juillet. Peri 3D Construction, la société en charge de la construction des éléments verticaux, avait déjà réalisé en Allemagne le plus grand immeuble d'appartements d'Europe imprimé en 3D. Celui-ci comprenait une surface habitable totale d’environ 380 mètres carrés.

Alpine présente la version beta de sa future citadine A290

Alpine a donné mardi 9 mai à Bristol (Royaume-Uni) un avant-goût de sa future citadine sportive électrique, l’A290, en présentant un show car qui préfigure à 85% ce nouveau véhicule. Basée sur le prototype de la Renault 5 électrique et équipé de technologies dernier cri (Torque Vectoring, train arrière multibras perfectionné), le bolide se caractérise par de multiples références au monde de la course automobile (sièges baquets, harnais de sécurité, bouton «overtake», phares «scotchés»…).. L’A290, dont la production en série commencera en 2024 à Douai (Nord), fait partie du «Dream Garage» 100% électrique d’Alpine qui comprendra un crossover GT et une sportive remplaçant l’A110.

La première cimenterie verticale au monde

Hoffmann Green Cement a inauguré vendredi 12 mai la première cimenterie verticale au monde, qui a nécessité un investissement de 22 millions d’euros. Située à Bournezeau (Vendée), elle pourra, à l’issue de 24 mois de travaux, produire 1 000 tonnes de ciment par jour. La verticalité permet, grâce à la gravitation, d’optimiser la production. Ainsi, celle-ci passera de 50 000 tonnes de ciment par an sur les 30 000 mètres carrés de terrain que comporte la première usine du groupe située à proximité, à 250 000 tonnes sur 15 000 mètres carrés. Cette seconde usine consommera également 50% d’énergie en moins que la première.

Annecy valorise l’eau de son lac

L’eau du lac d’Annecy alimente depuis le 7 avril un système de boucle d’eau qui devrait couvrir 95% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des bâtiments du nouveau quartier des Trésums. Celui-ci comporte 570 logements, un hôtel et la future piscine municipale. Baptisé «ali énergie», le projet a été piloté par l’ETI française Idex, spécialisée dans les infrastructures énergétiques locales et décarbonées. En été, le système sera capable de climatiser la piscine, l’hôtel et une résidence senior du quartier tout en utilisant 15 fois moins d’électricité qu’un climatiseur classique.