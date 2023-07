Le glyphosate ne suscite pas de «préoccupation critique» pour l'Autorité européenne de sécurité des aliments

Après avoir consulté des «dizaines de scientifiques» et «plusieurs milliers d’études et d’articles scientifiques», l’Autorité européenne de la sécurité des aliments (EFSA) vient d'émettre un avis favorable au renouvellement de l’autorisation du glyphosate au sein de l'Union européenne. Dans un rapport remis à la Commission européenne le 6 juillet, et qui devrait être rendu public avant la fin du mois, l’EFSA a conclu que le glyphosate ne présentait pas de «domaine critique de préoccupation» chez les humains, les animaux et l’environnement. Cet avis servira de base à l’Union européenne pour prolonger ou non l’autorisation du glyphosate pour cinq ans, son autorisation actuelle courant jusqu’au 15 décembre.

