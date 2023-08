Le giga défi du recrutement dans l'industrie automobile des Hauts-de-France

Première région automobile de France, avec sept sites de constructeurs, 800 établissements et 55 000 emplois dans la filière, les Hauts-de-France ne vont pas perdre leur place avec la mutation du moteur thermique vers l’électrique. Au contraire. Dans les prochaines années, quatre gigafactories de batteries électriques vont s’y installer. Toutes annoncent des besoins en recrutement considérables : 2 000 postes pour Automotive Cells Company (ACC), à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) ; 2 500 pour Envision AESC à Douai (Nord) ; 1 200 emplois directs et 3 000 indirects pour Verkor à Dunkerque (Nord) ; 3 000 emplois directs et 12 000 indirects pour le dernier venu, ProLogium, à Dunkerque également. Les géants de la batterie ont été séduits par le passé industriel de la région, par ses friches, sa situation géographique et sa densité de population. Avec plus de 20 000 emplois créés d’ici à 2030, les Hauts-de-France aspirent à devenir une Vallée de la batterie pilote en France, mais aussi en Europe.

