Le gérant chinois Zhongzhi se dirige vers une restructuration

Zhongzhi, dont le siège est à Pékin et qui est fortement exposé à l'immobilier, a cessé de verser les coupons sur l'ensemble de ses produits d'investissement, a déclaré sa direction aux investisseurs lors d'une réunion mercredi, selon une vidéo visionnée par Reuters.

Les gestionnaires d'actifs comme Zhongzhi collectent des centaines de milliards de dollars en vendant des produits d'investissement à haut rendement liés au système bancaire parallèle par l'intermédiaire de filiales de fiducie, comme Zhongrong, et de gestion de patrimoine, et entretiennent des liens étroits avec les banques et le reste du secteur financier.

Une série de défaillances dans le secteur bancaire parallèle chinois, qui pèse 2.750 milliards d'euros, pourrait peser sur l'ensemble de l'économie, car de nombreux investisseurs individuels et institutionnels sont exposés aux produits fiduciaires.

Zhongzhi a engagé l'un des plus grands cabinets d'audit pour réaliser un audit complet et recherche des investisseurs stratégiques, a indiqué sa direction aux investisseurs lors de la réunion de mercredi.

Le groupe prévoit un "auto-sauvetage" par le biais d'une restructuration, en favorisant le recouvrement des dettes et la liquidation de ses actifs, mais la faillite est également une option, a-t-il ajouté, sans divulguer le montant de la dette qui doit être restructurée.

Il n'était pas possible de déterminer si la société était insolvable avant la fin des travaux d'audit, qui ont commencé en juillet, ont dit les dirigeants aux investisseurs, selon la vidéo vue par Reuters.

Zhongzhi, qui, selon les médias chinois, gère plus de 1.000 milliards de yuans (125,79 milliards d'euros) d'actifs, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

