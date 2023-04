Le Geppia se rapproche de la Bourgogne-Franche-Comté

Le fait que Pierre Chevalier soit à la fois le nouveau président de Package In Bourgogne Franche-Comté (PIBFC) et le directeur de la stratégie et de l’innovation du Groupement des équipementiers du process et du packaging des industries agroalimentaires et non alimentaires (Geppia) a facilité les choses. Les deux entités annoncent leur partenariat. « Le PIBFC est sans doute la dernière association régionale transversale autonome en France quand on en dénombrait encore au moins six il y a une dizaine d’années si l’on se souvient de celles qui opéraient en Bretagne, en Poitou-Charentes ou encore en Champagne », explique le responsable. D’ajouter : « Entre la crise, le Covid et le départ de certains dirigeants qui font la force de ce type d’associations, les choses sont devenues compliquées ce qui explique que la plupart d'entre elles ont cessé d’exister. »

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]