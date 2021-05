Le G7 va s'engager sur la fiscalité des entreprises, le soutien à l'économie, selon un projet de communiqué

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL Les ministres des Finances des pays du G7 vont s'engager cette semaine à soutenir l'économie pour sortir de la pandémie et à conclure en juillet un accord international "ambitieux" sur la fiscalité des entreprises, selon un projet de communiqué des sept pays les plus riches de la planète. /Photo d'archives/REUTERS/Ian Langsdon

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances des pays du G7 vont s'engager cette semaine à soutenir l'économie pour sortir de la pandémie et à conclure en juillet un accord international "ambitieux" sur la fiscalité des entreprises, selon un projet de communiqué des sept pays les plus riches de la planète.

Les responsables du G7, qui se réuniront à Londres les 4 et 5 juin, préciseront également qu'une fois que la reprise économique sera assurée, il conviendra "d'assurer la viabilité à long terme des finances publiques", une manière de dire qu'il faudra progressivement mettre un terme aux mesures de soutien.

Le G7 comprend les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Canada.

"Nous nous engageons à ne pas retirer notre soutien politique trop tôt et à investir pour favoriser la croissance, créer des emplois de qualité et nous attaquer au changement climatique et aux inégalités", indique le projet de communiqué, consulté par Reuters.

"Une fois la reprise fermement établie, nous devons garantir la viabilité à long terme des finances publiques pour nous permettre de répondre aux crises futures", ajoute ce communiqué.

Le G7 va également indiquer qu'il soutient fermement le projet de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de fixer au niveau mondial un taux plancher d'impôt sur les sociétés.

Les États-Unis ont proposé un taux minimum d'impôt sur les sociétés de 15% - après avoir proposé 21% en avril - qui devrait être largement soutenu par les pays européens.

Un accord à ce sujet est attendu en juillet lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20.

Le G7 plaide également pour un large accès à la vaccination contre le COVID-19 dans le monde, seul moyen selon lui de garantir une croissance économique mondiale dans la durée.

Concernant les enjeux environnementaux, il souhaite que les entreprises soient dans l'obligation de fournir des informations financières sur le climat "cohérentes et utiles" aux investisseurs.

(Jan Strupczewski, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)