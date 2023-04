Le G7 promet la fin de la pollution plastique en 2040

Est-ce la fin de la pétrochimie dans sa forme actuelle ? « Nous nous sommes engagés à mettre fin à la pollution plastique, avec l’ambition de réduire la pollution plastique additionnelle à zéro d’ici à 2040 », annoncent les ministres de l’Energie, du Climat et de l’Environnement des sept pays industrialisés du G7, dans un communiqué commun, à l’issue de leur réunion des 15 et 16 avril 2023 à Sapporo (Japon). Les leviers pour y parvenir ? L’économie circulaire et la réduction ou l’abandon des plastiques jetables et non recyclables, notamment, selon ce communiqué. Cet engagement accompagne la promesse d’accélérer la sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans fixer de nouvelle échéance.

