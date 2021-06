Le G7 appelle la Chine au respect des droits au Xinjiang et à Hong Kong

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Thomas Peter Des travailleurs marchent autour du périmètre clôturé de ce qui est officiellement connu comme un centre de formation professionnelle à Dabancheng, dans le Xinjiang, en Chine. Les pays du G7 demandent à la Chine de respecter les droits de l'homme dans sa région du Xinjiang. /Photo d'archives/REUTERS/Thomas Peter

"Nous allons promouvoir nos valeurs, y compris en appelant la Chine à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, particulièrement en ce qui concerne le Xinjiang et les droits, libertés et degré élevé d'autonomie pour Hong Kong inscrits dans la déclaration conjointe sino-britannique et la Loi fondamentale", déclare le G7.

Il souligne aussi "l'importance de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taïwan et encourage à la résolution pacifique des problèmes entre les deux rives du détroit".

"Nous demeurons gravement préoccupés par la situation en mers de Chine orientale et méridionale et nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo et d'accroître les tensions", disent aussi les membres du G7.

Les pays du G7 réclament en outre une nouvelle phase d'enquête, transparente, basée sur les faits scientifiques et confiée à l'Organisation mondiale de la Santé, sur les origines de la pandémie de COVID-19, notamment en Chine.

(Guy Faulconbridge; version française Bertrand Boucey)