Le futur TGV M dévoile tous ses atouts (extérieurs)

Après la présentation de la motrice l’an passé à Belfort, Alstom et la SNCF continuent à dévoiler les charmes du futur TGV. Ce vendredi 9 septembre en fin de matinée, sur le site du constructeur français à Aytré près de la Rochelle, entre deux averses, la mise en scène était bien rodée. Presse et élus étaient réunis pour attendre la sortie du train entre deux discours. Après quelques minutes interminables, le suspense s’est enfin évanoui. L’opération de mise en rame (réunion de la motrice et des voitures passagers) avait été réalisée dans l’usine. Et le train complet, tel qu’il se présentera à l’occasion de sa première mise en service sur le réseau sud-est fin 2024, est enfin sorti du bâtiment. Tout doit être prêt quand la première rame entrera en service dans deux ans, mais pour l'instant les voitures sont encore nues à l’intérieur. Les équipements devraient être présentés au premier semestre 2023.

