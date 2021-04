Le futur porte-avions de la Marine nationale, gros contrat pour Alstom en Espagne, Bpifrance investit dans Technip Energies … Les sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

Les travaux du futur porte-avions français seront réalisés par une coentreprise Naval Group - Chantiers de l’Atlantique

Annoncée en amont de la visite de la ministre des Armées à Lorient le 29 mars, une société commune sera créée et co-présidée par les dirigeants de Naval Group et des Chantiers de l’Atlantique. Détenue à 65% par Naval Group, elle doit réduire les risques de dérive industrielle.

Alstom construira 152 trains pour l'opérateur espagnol Renfe, une commande à 1,4 milliard d'euros

Alstom, numéro deux mondial du ferroviaire, va produire 152 trains pour la compagnie espagnole Renfe. Le montant du contrat s'élève à 1,4 milliard d'euros.

Bpifrance investit 85 millions d’euros pour accompagner le virage vert de Technip Energies

Bpifrance concrétise son voeu d'investir dans Technip Energies. La "banque du climat" a annoncé le 31 mars monter au capital de l'ingénieriste français, un investissement de 85,2 millions d'euros.

13 millions d'euros investis, 270 salariés à recruter... Comment les Cycles Mercier comptent relocaliser à Revin

Sortir 500 000 vélos par an de l’usine Cycles Mercier à Revin (Ardennes) nécessitera un investissement de 13 millions d’euros et le recrutement de 270 salariés. Le montage financier sera bouclé par l’Etat, la région Grand-Est, l’Europe, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse et les Cycles Mercier.

Brandt investit 10 millions d'euros dans ses usines du Val-de-Loire

Brandt, fabricant français d'électroménager aux mains du groupe algérien Cevital, investit 10 millions d'euros dans ses deux usines basées à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) et à Saint-Ouen (Loir-et-Cher), afin de répondre à l'appétit des Français pour la cuisine.

La Compagnie nationale du Rhône investit 38 millions d’euros dans la construction d’une centrale hydroélectrique en Isère

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) construit un nouvel équipement hydroélectrique sur le torrent La Sarenne, à Bourg d’Oisans (Isère). Dimensionnée pour une production annuelle de 36 gigawattheures, cette centrale représente un investissement de 38 millions d’euros.

Coup d'envoi d'un projet mutualisé pour une nouvelle usine d'eau potable à Carbonne en Occitanie

Les deux syndicats mixtes départementaux de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA 09) et de la Haute-Garonne (Reseau 31) se sont rapprochés pour mutualiser leurs projets respectifs de production et de transport d’eau potable. A la clé, un investissement de 22,63 millions d'euros et la construction d'une nouvelle usine d'eau potable à Carbonne (Haute-Garonne).