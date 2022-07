Le futur avion de combat Tempest sous leadership britannique prend de vitesse le SCAF franco-allemand

A Farnborough, BAE Systems joue à domicile et affiche ses ambitions. Dès la première journée du salon, le 18 juillet, l’avionneur britannique a précisé son calendrier pour faire voler un premier démonstrateur d’avion de combat de nouvelle génération dès 2027. Lancé en 2018 sous leadership britannique, ce programme baptisé Tempest réunit la Suède, l’Italie et intéresse le Japon. A l’occasion du salon aéronautique, Ben Wallace, le ministre de la Défense du Royaume-Uni, s’est félicité de la collaboration en cours avec ses partenaires. «Notre travail avec le Japon et l'Italie sur des technologies de pointe comme celle-ci montre l'avantage de nos alliances à travers le monde».

