Le fret maritime entame sa décarbonation, acier vert pour Volvo, chocolat bio Made in France… Sept bonnes nouvelles

Maersk prend la route du biométhanol pour propulser ses conteneurs à moindre coût carbone

L'armateur danois A.P. Moller - Maersk, numéro un mondial des opérateurs de porte-conteneurs et concurrent du français CMA CGM, annonce qu’il vient de commander huit navires capables de fonctionner au méthanol neutre en carbone. Autre initiative en faveur de l'amélioration du bilan carbone du fret maritime, le cargo Yara Birkeland, premier navire 100 % électrique et autonome au monde, va bientôt prendre le large. Il économisera l'équivalent de 40 000 trajets en camion.

Pourquoi la Finlande applaudit quand l'aciériste suédois SSAB livre à Volvo son premier acier vert

Cet été, l’aciériste SSAB a livré à Volvo son premier acier vert produit à partir d’une éponge de fer obtenue par réduction directe du minerai à l’hydrogène par LKAB dans une usine pilote à Luela, en Suède. Une première mondiale qui va aussi aider la Finlande à tenir ses engagements climat.

Delta Air Lines commande 30 Airbus A321neo supplémentaires

Delta Air Lines a annoncé mardi 24 août avoir passé commande de 30 avions monocouloirs A321neo supplémentaires à l'avionneur européen Airbus. Au Québec, Airbus a également fait voler pour la première fois un A220 qui doit rejoindre la flotte d'Air France d'ici fin septembre.

Le gouvernement donne un coup d’accélérateur au label bas-carbone

Après un peu plus de deux ans d’existence, le label bas-carbone a permis d’économiser l'équivalent de 300 000 tonnes de gaz à effet de serre. Pour passer à un niveau supérieur, le gouvernement va étendre son champ d’action.

Une plateforme 4.0 pour aider les pros du textile à relocaliser leurs petites séries

Les managers de la filière textile ont accès depuis juin, à Tourcoing (Nord), à une plateforme industrielle 4.0 de conception et production textile à la demande, baptisée On demand for good. Ses différents outils numériques les aident à concevoir des prototypes ou des petites séries et à réduire les coûts de plusieurs étapes afin de les inciter à opter pour le made in France.

Ethiquable inaugure sa nouvelle chocolaterie à Fleurance, dans le Gers

La coopérative Ethiquable, spécialisée dans les produits alimentaires issus du commerce équitable, inaugure une nouvelle chocolaterie à Fleurance, dans le Gers. Un investissement de 20 millions d'euros, avec la création d'une trentaine d'emplois à la clef, qui marque un nouveau virage industriel.

McCain investit 17 millions d'euros sur son site de Béthune

Le site du géant canadien McCain à Béthune (Pas-de-Calais) va bénéficier d'un investissement conséquent. 17 millions d'euros seront injectés dans la production notamment pour la création d'une nouvelle ligne de packaging.