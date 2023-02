Le fret maritime conteneurisé au creux de la vague

Les armateurs européens spécialisés dans le transport de conteneurs ont engrangé des profits record aux cours des deux derniers exercices. En 2022, le danois Maersk a réalisé un bénéfice de 27,2 milliards d’euros, en hausse de 62% par rapport à l’exercice précédent, et le français CMA-CGM prévoit également un nouveau sommet. Après une année 2021 marquée par un bénéfice de 16,8 milliards d’euros, dix fois plus que l’année précédente, les résultats 2022 devraient atteindre des niveaux stratosphériques (déjà plus de 20 milliards d’euros sur les trois premiers trimestres). De quoi alimenter les débats sur le partage de la valeur et la taxation des superprofits. L'euphorie devrait cependant très vite retomber. «Les taux de fret sont en baisse depuis plus de six mois et nous sommes dans l’incertitude», commente Brieuc André, directeur des opérations et co-fondateur d'Ovrsea (groupe Bolloré), commissionnaire de transport.

Ralentissement de la demande américaine et européenne

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]