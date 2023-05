Le français Soler veut produire aux Etats-Unis un carbone plus durable pour la métallurgie

L’entreprise Soler a bâti sa prospérité en relocalisant sur le sol français la production de charbon de bois, un combustible qu’elle fabrique selon des critères éco-responsables. En l’espace de dix ans, cette PME champenoise a mobilisé un total de 110 millions d’euros en recherche-et-développement et dans la construction de trois unités de production, deux à Gyé-sur-Seine (Aube), au sud de Troyes et une à Lacanau (Gironde). Cette dernière portera les capacités de production à 50 000 tonnes par an à sa mise en service au second semestre 2023.

