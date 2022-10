Le français Outsight rêve de s’imposer comme le Microsoft du lidar

Une nouvelle levée de fonds pour Outsight. La pépite française de logiciel de pré-traitement des données du lidar a annoncé, jeudi 20 octobre, avoir bouclé un tour de table de 22 millions d’euros. Parmi les investisseurs figurent le groupe ADP, Safran, Forvia (ex-Faurecia) et le fonds d'innovation de défense géré par Bpifrance. Il s’agit de la deuxième levée de fonds de la start-up depuis sa création à Paris au début de 2019. Elle porte le montant total des fonds levés à environ 45 millions d’euros.

«C’est une belle réussite dans le contexte macroéconomique actuel, où les levées de fonds se sont raréfiées de façon drastique et les montants levés ont beaucoup baissé, se félicite auprès de L’Usine Nouvelle Raul Bravo, cofondateur et dirigeant de l’entreprise. D’autant que le marché des capteurs lidar, que nous voulons servir, se trouve dans une posture difficile, avec une tendance à la commoditisation des matériels et un effondrement des prix. Sur l’année écoulée, la baisse des prix atteignait 30% chaque trimestre.»

Dispositif clé de la voiture autonome

