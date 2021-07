Le français MND transportera les dubaïotes avec ses câbles suspendus

15 jours gratuits et sans engagement

Après la Chine, les Etats-Unis ou l’Inde, le prochain projet de Montagne et Neige Développement (MND) aura lieu à Dubaï. Cette entreprise savoyarde créée en 2004 et spécialisée dans le transport par câble a été retenue par l’autorité des transports et des routes de Dubaï (RTA) pour équiper de plusieurs dizaines de kilomètres de lignes. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.