Le fonds souverain norvégien réalise son premier investissement dans l'énergie renouvelable

Le fonds a racheté une participation de 50% dans le parc éolien de Borssele 1 et 2, au large des Pays-Bas, pour 1,375 milliard d'euros au danois Orsted, a-t-il indiqué.

Le site de Borssele est le deuxième plus grand parc éolien en mer en service dans le monde.

Ce type d'investissement direct est nouveau pour le fonds norvégien qui, jusqu'à l'an dernier, n'était autorisé à investir que dans des actions, des obligations et des biens immobiliers.

L'accord a été signé mercredi et devrait être finalisé au deuxième ou troisième trimestre de 2021.

Le fonds cherche à investir quelque 100 milliards de couronnes norvégiennes (9,92 milliards d'euros) entre 2020 et 2022 dans des projets d'énergie renouvelable non cotés, tels que des parcs éoliens et des fermes solaires, en visant d'abord l'Amérique du Nord et l'Europe.

(Gwladys Fouche à Oslo et Nikolaj Skydsgaard à; Copenhague; version française Dagmarah Mackos, édité par Bertrand Boucey)